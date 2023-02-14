Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün sizin adınıza keyifli bir gün sevgili teraziler. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek hayatınızı kolaylaştırabilir. Kısa yolculuklar gündemde olabilir. İlişkilerinizin devam etmesini istiyorsanız sorumluluk alın, kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durun.