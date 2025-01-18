Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişki kurduğunuz insanların istediğiniz sakinlikte olmaması aslında sizin gereğinden fazla tepkisiz ve sakin olmanızdan kaynaklanıyor. Düşüncelerinizi ve tepkilerinizi bastırmanızın ne size ne de karşınızdaki kişilere faydası var. Biraz tepkisel olabilmeyi öğrenmelisiniz.
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