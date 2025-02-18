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Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 18 Şubat 2025 - 15:55

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizde kuramadığınız dengeler hayatınızın her alanına negatif şekilde yansıyor. Kararlı şekilde bir yolda ilerlemeniz birçok konuyu düzene sokacak. Kafanızı netleştirmek için bir süre yalnız kalmanız ve kendi iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor.


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