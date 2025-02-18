Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerinizde kuramadığınız dengeler hayatınızın her alanına negatif şekilde yansıyor. Kararlı şekilde bir yolda ilerlemeniz birçok konuyu düzene sokacak. Kafanızı netleştirmek için bir süre yalnız kalmanız ve kendi iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor.
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