Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mart 2025 - 16:49

Güncelleme: 01 Mart 2025 - 16:49

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.



