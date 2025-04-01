Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Nisan 2025 - 15:36

Güncelleme: 01 Nisan 2025 - 15:36

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Uzun süredir zihninizde dönüp duran fikirleri bugün hayata geçirmek için yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişte kaçırdığınız fırsatlara bir yenisini daha eklemeyin. Fırsatlar önünüze serilecektir fakat siz biraz daha net olmalısınız.