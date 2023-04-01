Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, günün ilk yarısı sosyal ilişkilerin ve arkadaş çevren gündeminde olabilir. Zihinsel olarak anlaşabildiğin insanlarla vakit geçirebilirsin. Öğle saatlerinde sağlık konuları veya iş hayatın ile ile alakalı belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Sorunları çözmek için acele etmemelisin.
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