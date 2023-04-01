Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, günün ilk yarısı sosyal ilişkilerin ve arkadaş çevren gündeminde olabilir. Zihinsel olarak anlaşabildiğin insanlarla vakit geçirebilirsin. Öğle saatlerinde sağlık konuları veya iş hayatın ile ile alakalı belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Sorunları çözmek için acele etmemelisin.



