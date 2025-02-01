Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Pazar Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Şubat 2025 - 15:47

Güncelleme: 01 Şubat 2025 - 15:47

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerinizdeki belirsizlik içeren durumları bu aralar kabullenmeniz gerekiyor. Çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Bugün rahat bırakın. Zorlamak sağlığınızı etkileyebilir.