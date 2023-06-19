Günlük Burç Yorumları: 20 Haziran Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 19 Haziran 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kariyer hayatınızda daha iyi bir konuma gelmek için ettiğiniz mücadelenin artık sizi yorgun düşürdüğünü görüyorsunuz. Mücadeleyi bırakıp dikkatinizi işinize verdiğinizde zaten istediğiniz sonucu alacaksınız. Geri çekilmeyin, gerçekçi olun.