Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün dilediğiniz şekilde gönlünüzce vakit geçirip güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızı ziyaret etmek iyi gelecektir. Biraz nefes almak için tatil planları yapabilir, keyifli başlangıçlar yapabilirsiniz.
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