Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Aile ve iş hayatınız bugün gündemde sevgili teraziler. Aile büyükleriniz veya üstlerinizle daha daha uyumlu ilişkiler kurmak için önemli kararlar alabilir, bu kararları ciddiyetle eyleme dökebilirsiniz. Nerede nasıl davranacağınızı bilmeniz bugün önemli olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- ATSO başkanı yaşamını yitirdi
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok
- Sıralama değişmedi!
- Araştırma şirketinden 3 farklı anket!
- Mahkemeden 'Demirtaş' kararı