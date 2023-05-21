Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün saatlerinde ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz, hayalleriniz ve hayatın gerçekleri birbiriyle çatışabilir. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak bir yandan zamanınızı çalarken bir yanda da özgüveninizi çalıyor.