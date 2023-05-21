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Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün saatlerinde ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz, hayalleriniz ve hayatın gerçekleri birbiriyle çatışabilir. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak bir yandan zamanınızı çalarken bir yanda da özgüveninizi çalıyor.



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