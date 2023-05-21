Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün saatlerinde ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz, hayalleriniz ve hayatın gerçekleri birbiriyle çatışabilir. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak bir yandan zamanınızı çalarken bir yanda da özgüveninizi çalıyor.
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