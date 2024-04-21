Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişki kurduğunuz insanların istediğiniz sakinlikte olmaması aslında sizin gereğinden fazla tepkisiz ve sakin olmanızdan kaynaklanıyor. Düşüncelerinizi ve tepkilerinizi bastırmanızın ne size ne de karşınızdaki kişilere faydası var. Biraz tepkisel olabilmeyi öğrenmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
- Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
- İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor
- AKP Grup Başkanı Güler'den partiyi karıştıracak iddia
- Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
- Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
- Şimşek'in 'kısıtlamaları' belli oldu!
- Savcılıktan ‘Sayıştay’ şartı!
- Türk fizikçi ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı!
- Rus şirket icralık oldu