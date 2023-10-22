Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Ekim 2023 - 17:09

Güncelleme: 22 Ekim 2023 - 17:09

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Hatalarınızdan çok şey öğrendiniz. Çevrenizle uyumu yakalayabildiğiniz bir gün. Sosyal çevrenizden gördüğünüz manevi destek enerjinizi yükseltiyor. Yeni maceralara açık ve hiç olmadığınız kadar kararlısınız.