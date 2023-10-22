Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Hatalarınızdan çok şey öğrendiniz. Çevrenizle uyumu yakalayabildiğiniz bir gün. Sosyal çevrenizden gördüğünüz manevi destek enerjinizi yükseltiyor. Yeni maceralara açık ve hiç olmadığınız kadar kararlısınız.
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