Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Eylül Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili teraziler, bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilir, uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Fikirsel olarak uyumlu olduğunuz kişilerle vakit geçirmek size iyi gelecek. Eğitim konularında düşünceleriniz varsa bugün hayata geçirebilirsiniz.
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