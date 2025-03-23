Günlük Burç Yorumları: 24 Mart Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Mart 2025 - 16:27

Güncelleme: 23 Mart 2025 - 16:27

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorgun düşürmüş olabilir. İnsanların sürekli sizden çözüm beklemesi üzerinizde büyük bir sorumluluk. Hayır demeyi öğrenmezseniz sağlığınızdan olabilirsiniz.