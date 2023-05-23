Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Son zamanlarda geçmiş ilişkilerinizde yaptığınız hataları telafi etme çabanız olumlu anlamında karşılık bulacak. Yakınlarınıza karşı olan dürüst tavırlarınız ilişkilerinizi yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Bu şekilde devam edin.
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