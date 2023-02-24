Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 19:56

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 19:56

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılı süreçlere her geçen gün bir yenisi ekleniyormuş gibi hissetseniz de çok yakında feraha kavuşacaksınız. Uyumlu ve adaletli tavırlarınızı biraz dengelerseniz daha kıymetli olacaksınız. Parasal konularda yeni teklifler alabilirsiniz. İki düşünüp bir hareket edin.