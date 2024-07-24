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Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Temmuz 2024 - 15:41

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu: 

İlişkilerde her zaman uyum sağlamaya çalışan taraf olmanız bir yerden sonra suiistimal edilmeye başlanmış olabilir. Kendinizden bu kadar taviz vermeyin. Kararlı ve net bir dille kendinizi ifade edin. Daha iyi hissedeceksiniz.


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