Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün eğitim konularına odaklanabilir veya yakın çevrenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. İlişkiler, anlaşmalar açısından verimli bir gün. Daha iyisi için ama biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Ağır adımlarla ilerlemek gelen fırsatların daha kalıcı olmasını sağlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya'dan çöken bina ile ilgili açıklama
- Barış Atay 5 yıl önce uyarmış: 'Engelleyecekler'
- Yeni ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Otel sahibi tutuklandı!
- Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiası
- Tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı
- Soruşturmada flaş gelişme!
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
- Alparslan Kuytul'dan yalanlama
- '3 gün önce zaten söylemişlerdi'