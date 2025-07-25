Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu
Sosyal çevre, arkadaş grupları, hedefler ve projeler ön planda. Gruplar içinde dikkat çeken fikirler sunabilir, liderlik rolü üstlenebilirsin. Yeni insanlarla tanışmak, destek almak açısından uygun bir süreç.
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Sosyal çevre, arkadaş grupları, hedefler ve projeler ön planda. Gruplar içinde dikkat çeken fikirler sunabilir, liderlik rolü üstlenebilirsin. Yeni insanlarla tanışmak, destek almak açısından uygun bir süreç.