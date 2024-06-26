Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Haziran Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkileriniz bugün hiç olmadığı kadar belirsiz ve her şey sisli.. İş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, her şeyin bir zamanı var. Bazen bir şeyler dağılmalı ki toparlanabilsin. Rahatlayın. Israrla çözüm aramak sağlığınızı etkileyebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- Cemaatten daire başkanlığına...
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'