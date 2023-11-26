Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Uzun süredir zihninizde dönüp duran fikirleri bugün hayata geçirmek için yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişte kaçırdığınız fırsatlara bir yenisini daha eklemeyin. Fırsatlar önünüze serilecektir fakat siz biraz daha net olmalısınız.
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