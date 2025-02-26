Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkiler ve yeni başlangıçlar açısından harika bir gün sevgili teraziler. Zihinsel olarak uyumu yakalayabileceğiniz kişilerle tanışabilir, ilişkilerinizi sağlam zemine oturtabilirsiniz. Dış görünüşünüzle alakalı sıra dışı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Şanslı bir gündesiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- O bilirkişiye soruşturma açıldı!