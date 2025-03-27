Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Mart 2025 - 16:24

Güncelleme: 27 Mart 2025 - 16:24

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkilerde her zaman uyum sağlamaya çalışan taraf olmanız bir yerden sonra suiistimal edilmeye başlanmış olabilir. Kendinizden bu kadar taviz vermeyin. Kararlı ve net bir dille kendinizi ifade edin. Daha iyi hissedeceksiniz.