Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Günün ilk yarısı önemli görüşmelerinizi yapmanız açısından uygun. İlerleyen saatlerde özellikle yaşça büyük insanlarla çatışmamaya özen gösterin. Ailevi konular canınızı sıkabilir. Çözümsel yaklaşmalı, öfkenize yenik düşmemelisiniz.
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