27 Mart hangi burç? 27 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 27 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Mart hangi burç oluyor? 27 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.
KOÇ BURCU ÜNLÜLER HANGİLERİDİR?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1889 - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
1927 - Coşkun Kırca
1932 - Hasan Pulur
1939 - Kartal Tibet
1946 - Zeliha Berksoy
1950 - Can Okanar
1953 - Adnan Yücel
1980 - Harun Can
1990 - Erdin Demir
1997 - Eda Tuğsuz
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1845 - Wilhelm Conrad Röntgen
1847 - Otto Wallac
1850 - Kiyoura Keigo
1899 - Gloria Swanson
1901 - Eisaku Sato
1917 - Cyrus Vance
1931 - David Janssen
1963 - Quentin Tarantino
1972 - Jimmy Floyd Hasselbaink
1974 - Gaizka Mendieta
1981 - Cacau (futbolcu)
1986 - Manuel Neuer
1988 - Mauro Goicoechea
1988 - Jessie J
1988 - Atsuto Uchida
1990 - Facundo Píriz
1990 - Nicolas N'Koulou
1990 - Kimbra
1992 - Marc Martínez
1997 - Lalisa Manoban
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