27 Mart hangi burç? 27 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 09:59

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 09:59

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Mart hangi burç oluyor? 27 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.

KOÇ BURCU ÜNLÜLER HANGİLERİDİR?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1889 - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

1927 - Coşkun Kırca

1932 - Hasan Pulur

1939 - Kartal Tibet

1946 - Zeliha Berksoy

1950 - Can Okanar

1953 - Adnan Yücel

1980 - Harun Can

1990 - Erdin Demir

1997 - Eda Tuğsuz

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1845 - Wilhelm Conrad Röntgen

1847 - Otto Wallac

1850 - Kiyoura Keigo

1899 - Gloria Swanson

1901 - Eisaku Sato

1917 - Cyrus Vance

1931 - David Janssen

1963 - Quentin Tarantino

1972 - Jimmy Floyd Hasselbaink

1974 - Gaizka Mendieta

1981 - Cacau (futbolcu)

1986 - Manuel Neuer

1988 - Mauro Goicoechea

1988 - Jessie J

1988 - Atsuto Uchida

1990 - Facundo Píriz

1990 - Nicolas N'Koulou

1990 - Kimbra

1992 - Marc Martínez

1997 - Lalisa Manoban