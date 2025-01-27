Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Ocak 2025 - 16:13

Güncelleme: 27 Ocak 2025 - 16:13

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde yaşadığınız mücadele zihinsel olarak sizi yorgun düşürmüş olabilir. İnsanların sürekli sizden çözüm beklemesi üzerinizde büyük bir sorumluluk. Hayır demeyi öğrenmezseniz sağlığınızdan olabilirsiniz.