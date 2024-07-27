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Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Temmuz 2024 - 16:18

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sağlık sorunlarınızın veya ekonomik sıkıntılarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi enerjinizi düşürebilir. Yakın ilişki içerisinde olduğunuz kişilere tam anlamıyla güvenemiyor olabilirsiniz. Biraz zaman verirseniz bütün taşlar yerine oturacak.


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