Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın veya ekonomik sıkıntılarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi enerjinizi düşürebilir. Yakın ilişki içerisinde olduğunuz kişilere tam anlamıyla güvenemiyor olabilirsiniz. Biraz zaman verirseniz bütün taşlar yerine oturacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT olimpiyat yayınını kesti!
- CHP'li belediyelere planın perde arkası
- 'Göcek’te neler oluyor?'
- 'Hamas liderini meclise davet edelim'
- Simit zamlandı ekmek sırada
- 'Bardağı taşıran son damla' dedi, konum verdi
- Galatasaray'dan Tete tepkisi
- Olimpiyat kıyafetleri pijamaya benzetildi
- 'Bizimkiler'in binasında 'kentsel dönüşüm' anlaşmazlığı
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme!