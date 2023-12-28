Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Birkaç gündür yaşadığınız stresten sonra bugün pozitif bir gün geçirebileceksiniz sevgili teraziler. Ailevi sorunlarınızı çözüme kavuşturabilir, ilişkilerinizi yoluna koyabilirsiniz. Günün ilerleyen saatleri özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir.
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