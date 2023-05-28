Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, bugün iç dünyanıza dönerek insanlardan uzaklaşma ihtiyacında olabilirsiniz. Hayatınızdaki belirsizlikleri açığa kavuşturmak için bu kadar acele etmeyin. Akışına bırakın. Hayatınızda dönüm noktası olabilecek zamanlara giriyorsunuz.