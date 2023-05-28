Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bugün iç dünyanıza dönerek insanlardan uzaklaşma ihtiyacında olabilirsiniz. Hayatınızdaki belirsizlikleri açığa kavuşturmak için bu kadar acele etmeyin. Akışına bırakın. Hayatınızda dönüm noktası olabilecek zamanlara giriyorsunuz.
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