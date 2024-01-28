Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hayatınızdaki belirsizlikleri açığa kavuşturmak için acele etmeyin. Biraz akışına bırakmayı başarabilirseniz taşlar yerine oturacak. Hayatınızda dönüm noktası olabilecek zamanlara giriyorsunuz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı!
- Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!
- Herkes kaçıyor
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme
- Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kim önerdi?
- AKP'den seçim öncesi 'emekli atağı'
- ‘Cem Karaca'nın Gözyaşları’ filmine durdurma kararı!
- Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
- Açıklama geldi
- Zaha'nın ağabeyinden sert tepki