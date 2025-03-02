Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mart 2025 - 16:28

Güncelleme: 02 Mart 2025 - 16:28

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Hayatınızın en önemli konusu olan ilişkilerde dengeyi kurma konusu bu aralar sizi biraz yıpratmış olabilir. Nerede nasıl davranacağınızı kestirememeniz içsel bir öfke yaratıyor. İnsanları kaybetmekten bu kadar korkmayın.