Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili teraziler, iş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, çözüm ararken aklınıza gelmeyen ve farkında olmadığınız konular yüzünden yanlış karar verebilirsiniz. İnsanları kendi haline bırakın, gözlemleyin. Zamanla her şey netleşecektir.
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