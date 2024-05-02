Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mayıs 2024 - 16:42

Güncelleme: 02 Mayıs 2024 - 16:42

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili teraziler, iş hayatınızda çözemediğiniz konuların ısrarla üzerine gitmeyin, çözüm ararken aklınıza gelmeyen ve farkında olmadığınız konular yüzünden yanlış karar verebilirsiniz. İnsanları kendi haline bırakın, gözlemleyin. Zamanla her şey netleşecektir.