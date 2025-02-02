Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kararsızlığınızın üst seviyede olduğu bir gün. İç dünyanızda kendinizle çelişiyorsunuz. Ruhsal çatışmanız ilişkilerinize yansıyor. Verdiğiniz sözleri tutmaya özen gösterin. Çelişkili tavırlarınızı fark edin. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız kararlı olmalısınız.
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