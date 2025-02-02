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Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Şubat 2025 - 15:45

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Kararsızlığınızın üst seviyede olduğu bir gün. İç dünyanızda kendinizle çelişiyorsunuz. Ruhsal çatışmanız ilişkilerinize yansıyor. Verdiğiniz sözleri tutmaya özen gösterin. Çelişkili tavırlarınızı fark edin. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız kararlı olmalısınız.


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