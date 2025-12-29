Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Paylaşımlar ve duygusal bağlar derinleşiyor. Kontrol edemediğin konularla yüzleşebilirsin. Maddi ya da duygusal bir güven meselesi tetiklenebilir. Her şeyi dengelemek zorunda değilsin. Bırakmak da bir çözümdür.