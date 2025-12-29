Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Salı Terazi Burcu Yorumu
Paylaş
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Salı Terazi Burcu Yorumu

29.12.2025 15:30:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Takip Et:
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Paylaşımlar ve duygusal bağlar derinleşiyor. Kontrol edemediğin konularla yüzleşebilirsin. Maddi ya da duygusal bir güven meselesi tetiklenebilir. Her şeyi dengelemek zorunda değilsin. Bırakmak da bir çözümdür.