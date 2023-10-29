Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ekim 2023 - 17:01

Güncelleme: 29 Ekim 2023 - 17:01

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi canınızı sıkabilir. Ne kadar iyi olmaya çalışsanız da değer görmediğinizi hissetmek ilişkilerinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Sağlığınızı önemseyin.



