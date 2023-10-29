Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi canınızı sıkabilir. Ne kadar iyi olmaya çalışsanız da değer görmediğinizi hissetmek ilişkilerinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Sağlığınızı önemseyin.
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