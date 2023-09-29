Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Eylül Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.
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