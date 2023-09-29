Günlük Burç Yorumları: 30 Eylül Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Eylül 2023 - 16:50

Güncelleme: 29 Eylül 2023 - 16:50

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.