Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bugün parasal konulara odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni kararlar alırken biraz ayaklarınız yere sağlam basmalı. Kararlılıkla arkasında durduğunuz fikirlerinizin size pozitif anlamda maddi getirisini yakın zamanda görebileceksiniz.
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