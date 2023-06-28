Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Bugün kendinizi her zamankinden daha güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Birçok konuda aydınlanma yaşadınız. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu gördünüz. Artık önünüze bakma zamanı...
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li Ensarioğlu’ndan açıklama!
- Enver Aysever’den Şaban Sevinç’e: Kına yakabilirsin
- Ünlü ekonomist doların duracağı noktayı açıkladı
- İYİ Parti'den Merdan Yanardağ açıklaması
- Prigojin'in yeri belli oldu!
- AKP’liler Öcalan’ı böyle savunmuştu!
- Canlı yayında çıplaklık kavgası
- Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı
- DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
- Galatasaraylı yıldızdan taraftarları rahatlatan paylaşım