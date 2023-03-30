Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Özel hayatınızla alakalı her şey yolunda gitse de sizi tatmin etmek zor görünüyor. Olumsuzluklara odaklandığınız sürece mutlu olmanız imkansız. İlişkiler açısından şanslısınız fakat bunu görebilmeniz için bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor.