Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün keyifli bir gün sevgili teraziler. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek özgüveninizi arttırıyor. Yolculuklar ve eğitimle alakalı konular gündemde olabilir. İlişkileriniz bu kadar uyumlu bir şekilde ilerlerken sorumluluk alın. Gidişatı siz yönlendirin.
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