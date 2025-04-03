Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çatalca Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı
- İBB operasyonunda hedefteki isim Azad Barış konuştu!
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- 'Arkadaşın zulmediyor'
- Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Muse, İstanbul konserini iptal etti!
- Ünlü oyuncuya 'boykot' operasyonu!
- Bu sefer de gerekçe: Boykot çağrısı!
- ‘Böyle büyük bir kepazelik olabilir mi?’