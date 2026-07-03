Günlük Burç Yorumları: 4 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün odağınız tamamen toplum önündeki duruşunuz, üstlendiğiniz sorumluluklar ve gelecek hedefleriniz üzerinde olacak. Hayatınızı daha disiplinli bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ilgilenmek veya evdeki düzenleme gerektiren her bir ayrıntı kalemiyle ilgilenmek günün koşturmacasını artırsa da kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacaktır.

Kariyer:

Kariyer basamaklarında emin adımlarla ilerlediğinizi hissettiğiniz, otorite figürlerinden takdir toplayabileceğiniz bir gün. Mesleki anlamda üstlendiğiniz görevleri mükemmel bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşayabilirsiniz. İş dünyasında edindiğiniz saygın çevre ve güçlü bağlantılar, yeni iş teklifleri veya projelerde kilit roller üstlenmeniz adına sizi destekleyecektir.

İlişkiler:

İş ve sorumluluk yoğunluğunuz nedeniyle partnerinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz, bu da aranızda ufak sitemlere yol açabilir. Dengeli bir paylaşım yapmaya çalışmalı, sevdiklerinize hayatınızdaki yerlerinin ne kadar önemli olduğunu hissettirmelisiniz. Yalnız Teraziler için resmi bir ortamda ya da kariyer bağlantılı bir davette ciddi bir ilişki filizlenebilir.