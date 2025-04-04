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Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 04 Nisan 2025 - 16:13

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Çevrenizdeki insanlara kendinizi anlatmak için verdiğiniz mücadele, aslında yakın gördüğünüz bazı kişilerin de gerçek yüzünü görmenize de sebep oluyor. Çatışmaya girmek yerine susmayı tercih ettiğinizde hem kendinizi yormamış olacaksınız hem de daha değerli olacaksınız.


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