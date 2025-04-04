Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Çevrenizdeki insanlara kendinizi anlatmak için verdiğiniz mücadele, aslında yakın gördüğünüz bazı kişilerin de gerçek yüzünü görmenize de sebep oluyor. Çatışmaya girmek yerine susmayı tercih ettiğinizde hem kendinizi yormamış olacaksınız hem de daha değerli olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu
- 'Trump’ın onayıyla tutuklandı...'
- Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyecekler mi?
- 3 gündür aranıyordu: Ağaca asılı halde ölü bulundu
- Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında!
- Erdoğan'dan 'boykot' açıklaması
- 'Ankara ve İstanbul'da ofis kuracağız'
- Trabzon'da CHP standına saldırıda yeni gelişme!