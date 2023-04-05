Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün çekingenliğiniz üzerinizde sevgili teraziler. Ya çok fazla geri planda kalıyor, ya da kendinizi çok gereksiz zamanlarda ortaya atıyorsunuz. Kararsızsınız. Kafanızı netleştirmeli ve onları hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız. Aksi taktirde başarısızlık kaçınılmaz.