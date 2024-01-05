Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ocak 2024 - 16:29

Güncelleme: 05 Ocak 2024 - 16:29

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Ekonomik anlamda refah seviyenizi arttıracak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmeyin. Hesapta olmayan riskli adımlar atmayın. Kendi kaynaklarınıza yönelirseniz, başkalarından beklentiye girmezseniz daha güvende hissedeceksiniz.