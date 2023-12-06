Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
İlişkilerin gündemde olduğu bir gün sevgili teraziler. Zihinsel olarak uyumlu olduğunuz kişilerle vakit geçirebilir, fikir alışverişi yapabilirsiniz. Güzellik, estetik gibi konulara zaman ayırabilir, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Size sunulan teklifleri gerçekten isteyip istemediğinizden emin olun.
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