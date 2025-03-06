Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Mart 2025 - 16:10

Güncelleme: 06 Mart 2025 - 16:10

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Her ne kadar zaman zaman yanlış kararlar alıyor olsanız da genel olarak şanslı bir insansınız. Rehavete kapılmayın. Hayat her zaman bu kadar şans getirmeyebilir. Elinizdeki fırsatları şimdiden iyi değerlendirmeye bakın.