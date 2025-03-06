Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Her ne kadar zaman zaman yanlış kararlar alıyor olsanız da genel olarak şanslı bir insansınız. Rehavete kapılmayın. Hayat her zaman bu kadar şans getirmeyebilir. Elinizdeki fırsatları şimdiden iyi değerlendirmeye bakın.
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