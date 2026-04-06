Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Zihninizin oldukça aktif olduğu, telefon ve mail trafiğinizin yoğunlaştığı bir gündesiniz. Ay'ın 3. evinizdeki transiti sizi yeni şeyler öğrenmeye iterken, Satürn'ün günlük işler ve sağlık evinden yaptığı açı, zihinsel yorgunluğa işaret ediyor. Planlarınızı kağıda dökmek ve öncelik sıralaması yapmak bugün dağılmanızı engelleyecektir.

Kariyer:

İş hayatınızda ticari görüşmeler, sunumlar veya kısa seyahatler gündeme gelebilir. Ancak bu süreçte evrak işlerinde veya teknik detaylarda bazı gecikmeler yaşanabilir. Beraber çalıştığınız kişilerin yavaşlığı sizi sabırsızlandırsa da kurallara uymak zorundasınız. Eğitim sektöründe veya iletişim alanında çalışan Teraziler için oldukça verimli fakat yorucu bir mesai söz konusu.

İlişkiler:

Yakın akrabalar, kardeşler veya komşularla olan iletişiminizde bazı sınırlar koymanız gerekebilir. Sevdiklerinizle fikir ayrılıkları yaşasanız da diplomasi yeteneğinizle ortamı yumuşatabilirsiniz. Partnerinizle yapacağınız kısa bir gezi veya entelektüel bir sohbet aranızdaki bağı güçlendirebilir. Dürüstlük bugün ilişkinizin en sağlam köprüsü olacaktır.