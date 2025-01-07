Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili terazi, sağlık sorunlarının tetiklenebileceği bir gündesin. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi canını sıkabilir. Yaşadığın sorunlarla birlikte kendini sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğreniyorsun. Ne kadar iyi olmaya çalışsan da değer görmediğini hissetmek ilişkileri sorgulamana sebep oluyor. Sağlığını önemsemelisin.
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