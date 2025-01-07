Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Ocak 2025 - 15:52

Güncelleme: 07 Ocak 2025 - 15:52

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili terazi, sağlık sorunlarının tetiklenebileceği bir gündesin. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi canını sıkabilir. Yaşadığın sorunlarla birlikte kendini sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğreniyorsun. Ne kadar iyi olmaya çalışsan da değer görmediğini hissetmek ilişkileri sorgulamana sebep oluyor. Sağlığını önemsemelisin.